Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Versuchter Einbruch
Am Samstag versuchten Unbekannte in Biberach in eine Kellerwohnung einzubrechen.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr waren die beiden Täter im Edith-Stein-Weg unterwegs. Dort versuchten sie, ein Kellerfenster aufzuhebeln. Zum Einbruch kam es jedoch nicht, da ein Bewohner zu dieser Zeit nach Hause kam. Dies bemerkten die Täter vermutlich und flüchteten in Richtung Bergerhauser Straße. Das Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/447-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

++++2390624

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

