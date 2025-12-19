Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Täter zerstören Verkehrszählgerät_ Auswertung für präventive Zwecke nicht mehr möglich

Hattingen (ots)

Zerstört wurde ein Verkehrszählgerät der Polizei, welches in einer 30-Zone an der Nierenhofer Straße an einem Verkehrszeichen instaliert war. Die Kräfte der Polizei wollten am heutigen Morgen gegen 9:00 Uhr das Gerät zur Auswertung abholen. Es hing zuvor mehrere Wochen dort. Dabei mussten sie feststellen, dass es augenscheinlich vollständig zerstört wurde. Das Kunststoffgehäuse war zerbrochen und die Elektronik erheblich beschädigt. Ob es durch einen Feuerwerkskörper zerstört wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Verkehrszählgerät, was die vorbeifahrenden Fahrzeuge jeglicher Art zählt und deren Geschwindigkeit dokumentiert. Dabei findet keine personalisierte Feststellung zu den jeweiligen Fahrzeugen statt. Es werden keine Fotos gefertigt. Das Gerät dient nicht zur anschließenden Sanktionierung von einzelnen Verkehrsteilnehmern. Die hier festgehaltenen Daten sind für spätere Präventivmaßnahmen wie beispielsweise bauliche Veränderungen im Straßenverkehr von großer Bedeutung. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass in den sozialen Medien vor diesem Gerät gewarnt wird. Dort wird beschrieben, dass dieses Gerät Fotos der Verkehrsteilnehmer macht, die später für einen Verstoß herangezogen werden. Dieses ist nicht der Fall. Natürlich führt die Polizei im Ennepe-Ruhr Kreis mit stationären Geräten auch Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Hierbei handelt es sich aber definitiv nicht um dieses Gerät. Die Kriminalpolizei hat im konkreten Fall die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324 91662200 melden

