Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Täter nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft gefasst_ Mehrere Säcke mit Zigarettenschachteln gestohlen

Ennepetal (ots)

Zu zwei Festnahmen nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Neustraße in Ennepetal kam es am 18.12.2025, gegen 3:55 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde in das Lebensmittelgeschäft eingebrochen, woraufhin die Täter flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte im unmittelbaren Nahbereich des Tatorts ein PKW der Marke Mercedes mit Ausfuhrkennzeichen und Solinger Städtekennung festgestellt werden. Aufgrund der unmittelbaren Tatortnähe wurde eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Fahrzeug befanden sich zwei rumänische Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland. Zudem wurden mehrere Säcke mit Zigarettenschachteln, die später dem Einbruch zugeordnet werden konnten, festgestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 26 und 28 Jahren wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Ennepetal zugeführt. Umfangreiche Ermittlungen folgten. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Aktuell wird noch geprüft, ob möglicherweise ein dritter Täter an der Tat beteiligt war. Die Ermittlungen dauern an.

Wer noch Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100 melden.

