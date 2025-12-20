Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Versuchter Einbruch in Wohnung
Kakteen verhindern Tat
Sprockhövel (ots)
Am Freitag, 19.12.2025 um 17:15 Uhr bemerkten Bewohner der Straße Am Blumenhaus in Sprockhövel Geräusche aus einem Nebenraum. Hier hatten augenscheinlich Täter versucht, sich Zutritt zur Wohnung über ein Fenster zu verschaffen. Dabei fielen die dort aufgestellten Blumentöpfe zu Boden und die Täter flüchteten unerkannt.
