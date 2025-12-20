Ennepetal (ots) - Zu zwei Festnahmen nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Neustraße in Ennepetal kam es am 18.12.2025, gegen 3:55 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde in das Lebensmittelgeschäft eingebrochen, woraufhin die Täter flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten umfangreichen ...

