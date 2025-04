LPI-NDH: Pedelec aus Keller gestohlen

Mühlhausen (ots) - Am späten Montagnachmittag wurde den Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich angezeigt, dass in eine Gartenanlage in Am Windeberg Kreuz eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zu dem Vorraum eines Gartenhäuschens. Die Höhe des Sachschadens und des Beuteguts ist noch nicht bekannt. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein und ...

