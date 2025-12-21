POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots) - Am 20.12.2025, gegen 17 Uhr, beabsichtigte eine 60-jährige Stuttgarterin, mit ihrem Pkw Mercedes, auf der Marxstraße in Höhe der Hausnummer 70 in die dortige Tiefgarage einzufahren. Zuvor wollte die 60-Jährige noch ihre Insassen aussteigen lassen, übersah dabei aber, dass beim erneuten Anfahren ein 70-jähriger Stuttgarter noch nicht vollständig aus dem Fahrzeug ausgestiegen war. Der 70-Jährige ...

