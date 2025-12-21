Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Ennepetal (ots)
Am 20.12.2025, gegen 17 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Ennepetaler, mit seinem E-Scooter, den Gehweg der Kölner Straße. In Höhe der Schachtstraße kam der 38-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. (SZA)
