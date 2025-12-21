Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Einfamilienhaus; Täter hebeln Balkontüren auf

Gevelsberg (ots)

Zwischen dem 19.12.2025, 15:15 Uhr und 20.12.2025, 09:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus samt Einliegerwohnung im Oberbraker Weg. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln von Balkontüren Zutritt zu den Wohnungen der Geschädigten und suchten nach Wertgegenständen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.Nr. 0233391662100 melden.(STO)

