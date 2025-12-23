PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Sprockhövel: Hochwertige Reifen aus Garage gestohlen

Sprockhövel (ots)

Vier hochwertige Reifen auf Alufelgen haben unbekannte Täter zwischen dem 21.12.2025, 16:30 Uhr und dem 22.12.2025,07:40 Uhr aus einer Garage in der Straße Steinegge in Sprockhövel gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter gewaltsam das Garagentor auf. Aus der Garage entwendeten sie dann die Reifen und flüchteten in unbekannte Richtung. Mit welchem Fluchtfahrzeug die Reifen abtransportiert wurden, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise geben können oder verdächtige Feststellungen gemacht haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

