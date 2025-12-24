Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:50 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine rückwärtige Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Haßlinghauser Straße auf. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel. Nr. 0233391662100 melden.(STO)

