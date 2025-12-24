PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:50 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine rückwärtige Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Haßlinghauser Straße auf. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel. Nr. 0233391662100 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 06:22

    POL-EN: Herdecke - leichtverletzter Fußgänger nach Zusammenstoß mit Pkw

    Herdecke (ots) - Am Dienstag, den 23.12.2025, gegen 17.15 Uhr, beabsichtigte ein 61-jähriger Herdecker in seinem Pkw Dacia ein Parkdeck in der Mühlenstraße zu verlassen. Beim Ausfahren übersieht dieser einen 71-jährigen Herdecker, welcher beabsichtigte auf einem Fußgängerüberweg die Ausfahrt des Parkdecks zu queren. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 71 ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:19

    POL-EN: Sprockhövel: Hochwertige Reifen aus Garage gestohlen

    Sprockhövel (ots) - Vier hochwertige Reifen auf Alufelgen haben unbekannte Täter zwischen dem 21.12.2025, 16:30 Uhr und dem 22.12.2025,07:40 Uhr aus einer Garage in der Straße Steinegge in Sprockhövel gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter gewaltsam das Garagentor auf. Aus der Garage entwendeten sie dann die Reifen und flüchteten in unbekannte Richtung. Mit welchem Fluchtfahrzeug die Reifen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren