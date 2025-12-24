Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schwelm (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:40 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Martfelder Weg einzubrechen. Im rückwärtigen Gartenbereich wurde versucht eine Kellertür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Beides misslang und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel. Nr. 0233391662100 melden.(STO)

