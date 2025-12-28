Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer
PKW kommt von Fahrbahn ab
Sprockhövel (ots)
Vermutlich aufgrund der witterungsbedingten Glätte kam ein 19-jähriger Sprockhöveler mit seinem PKW am 27.12.2025 gegen 22:00 Uhr auf der Haßlinghauser Straße in Sprockhövel von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte dabei gegen die Leitplanke und der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden an dem PKW und der Schutzplanke.
