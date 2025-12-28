PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer
PKW kommt von Fahrbahn ab

Sprockhövel (ots)

Vermutlich aufgrund der witterungsbedingten Glätte kam ein 19-jähriger Sprockhöveler mit seinem PKW am 27.12.2025 gegen 22:00 Uhr auf der Haßlinghauser Straße in Sprockhövel von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte dabei gegen die Leitplanke und der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden an dem PKW und der Schutzplanke.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 12:09

    POL-EN: Einbruchsversuch in Kindertagesstätte

    Wetter (Ruhr) (ots) - Gegen 15:00 Uhr am 26.12.2025 versuchten bisher unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Gartenstraße in Wetter (Ruhr) zu verschaffen. Hier versuchten sie ohne Erfolg ein Fenster aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden. (tsc) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Strückerberger Straße 32, 58256 ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 10:52

    POL-EN: Herdecke - Einbruch in ein Einfamilienhaus am Weg zur Schanze

    Herdecke (ots) - In der Zeit von Montag, den 22.12.2025, 8 Uhr bis Heiligabend, 21 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses offen und gelangten hierdurch in den Wohnbereich. Hier durchsuchten der oder die Täter das Haus nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt flüchteten. Der tatsächliche Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 10:43

    POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch in der Gartenstraße

    Gevelsberg (ots) - In der Zeit von Montag, den 22.12.2025, 0 Uhr bis Heiligabend, 17.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Hier durchsuchten der oder die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Kleidung bevor sie unerkannt flüchteten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren