Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Einbruchsversuch in Kindertagesstätte
Wetter (Ruhr) (ots)
Gegen 15:00 Uhr am 26.12.2025 versuchten bisher unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Gartenstraße in Wetter (Ruhr) zu verschaffen. Hier versuchten sie ohne Erfolg ein Fenster aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden. (tsc)
