Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Böllerwurf in Kneipe

Kaiserslautern (ots)

Die Besucher einer Kneipe in der Kaiserslauterer Innenstadt kamen wohl letztendlich mit dem Schrecken davon.

Eine bisher nicht abschließend bekannte Personengruppe näherte sich am Freitagnachmittag einer Gastronomie in der Burgstraße und warf einen Silvesterböller in das Lokal.

Die Kneipe war zu dieser Zeit gut frequentiert. Einige Besucher klagten anschließend über ein Knalltrauma. Auf eine ärztliche Behandlung konnten jedoch, nach polizeilichem Kenntnisstand alle Gäste verzichten.

Bei einem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Jugendlichen aus dem Landkreis Kaiserslautern. Das Motiv und die Hintergründe sind noch Gegenstand der Ermittlungen.|re

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

