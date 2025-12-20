PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallursache letztendlich schnell klar war, kam es am Freitagabend auf der Landstraße L387.

Ein 56-jähriger Verkehrsteilnehmer verlor, zwischen den beiden Kaiserslauterer Stadtteilen Erlenbach und Morlautern, die Kontrolle über seinen PKW und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierbei kollidierte das Auto mit einer Straßenlaterne, die dabei komplett aus der Verankerung gerissen wurde.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die vermeintliche Unfallursache schnell festgestellt werden. Der Autofahrer hatte zwar ein paar Ausflüchte parat, sein Alkoholtest ergab aber über zwei Promille.

Der Verkehrsteilnehmer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Auto war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neben dem entstandenen Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich, wird der Autofahrer aller Voraussicht nach, in nächster Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen. Zudem leitet die Polizei ein Strafverfahren ein.|re

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 15:05

    POL-PDKL: Bei Kontrolle dreist gelogen

    Kaiserslautern (ots) - Ziemlich dreist gelogen hat ein Autofahrer, der am späten Donnerstagabend in der Gustave-Eiffel-Straße in eine Polizeikontrolle geriet. Als Einsatzkräfte den Pkw gegen 23.15 Uhr stoppten und den Fahrer einer Kontrolle unterzogen, gab der Mann an, er habe seinen Geldbeutel zu Hause vergessen und deshalb seinen Führerschein nicht dabei. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab jedoch: Die ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 14:58

    POL-PDKL: Im Vorbeifahren BMW beschädigt

    Kaiserslautern (ots) - Einen Schaden in Höhe von geschätzten 2.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in der Bleichstraße hinterlassen. Er touchierte offenbar im Vorbeifahren einen schwarzen BMW xDrive, der in Höhe des Hauses Nummer 37 am Fahrbahnrand abgestellt war. Beschädigt wurden der hintere Kotflügel und die Heckstoßstange. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 14:35

    POL-PDKL: Alkohol und Drogen fallen bei Kontrollen auf

    Kaiserslautern (ots) - Weil sie "nicht nüchtern" am Straßenverkehr teilnahmen, hat die Polizei in der Nacht zu Freitag zwei Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt untersagt. Am späten Donnerstagabend fiel der Streife zunächst eine E-Scooter-Fahrerin in der Fruchthallstraße auf. Bei der Kontrolle zeigte die junge Frau aus dem Landkreis drogentypische Auffälligkeiten. Darauf angesprochen, räumte die 23-Jährige ein, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren