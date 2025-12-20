Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallursache letztendlich schnell klar war, kam es am Freitagabend auf der Landstraße L387.

Ein 56-jähriger Verkehrsteilnehmer verlor, zwischen den beiden Kaiserslauterer Stadtteilen Erlenbach und Morlautern, die Kontrolle über seinen PKW und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierbei kollidierte das Auto mit einer Straßenlaterne, die dabei komplett aus der Verankerung gerissen wurde.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die vermeintliche Unfallursache schnell festgestellt werden. Der Autofahrer hatte zwar ein paar Ausflüchte parat, sein Alkoholtest ergab aber über zwei Promille.

Der Verkehrsteilnehmer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Auto war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neben dem entstandenen Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich, wird der Autofahrer aller Voraussicht nach, in nächster Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen. Zudem leitet die Polizei ein Strafverfahren ein.|re

