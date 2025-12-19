PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol und Drogen fallen bei Kontrollen auf

Kaiserslautern (ots)

Weil sie "nicht nüchtern" am Straßenverkehr teilnahmen, hat die Polizei in der Nacht zu Freitag zwei Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt untersagt.

Am späten Donnerstagabend fiel der Streife zunächst eine E-Scooter-Fahrerin in der Fruchthallstraße auf. Bei der Kontrolle zeigte die junge Frau aus dem Landkreis drogentypische Auffälligkeiten. Darauf angesprochen, räumte die 23-Jährige ein, zwei Tage zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Zudem sei sie Dauerkonsumentin. Weil die Frau keinen Urintest durchführen konnte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Den E-Scooter musste sie stehen lassen. Auf die 23-Jährige kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Gut zwei Stunden später stoppte eine Streife einen Autofahrer im Hilgardring und unterzog ihn einer Kontrolle. Weil sein Atem nach Alkohol roch und auf dem Rücksitz des Wagens ein Sixpack Bier zu sehen war, wurde der Mann zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 0,98 Promille. Der 37-Jährige musste deshalb seinen Pkw stehen lassen und für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen. Auch er muss mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen.

In derselben Nacht zogen auch zwei Fußgänger am Willy-Brandt-Platz die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten auf sich. Einer der beiden war offensichtlich gerade dabei, Rauschgift zu schnupfen. Als er die näherkommenden Polizisten erkannte, pustete er das Pulver weg.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Sachen wurden eine geringe Menge Amphetamin sowie ein Teleskopschlagstock gefunden. Beides wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 18-Jährigen eingeleitet. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 14:20

    POL-PDKL: In Schutzplanke gekracht und abgehauen

    Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in den vergangenen Tagen die Schutzplanke in der Überleitung von der L393 zur L401 beschädigt hat. Einer Polizeistreife fiel der noch recht frische Unfallschaden am Donnerstagabend auf. Insgesamt vier Plankenelemente waren deutlich eingedrückt und zeigten Spuren von hellblauem Lack. Offenbar war hier ein Verkehrsteilnehmer ausgangs der ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 14:11

    POL-PDKL: Wer hat das Männer-Quartett gesehen?

    Kaiserslautern (ots) - Mit einem diebischen Quartett hatte es ein Geschäftsmann am Donnerstagnachmittag in der Schneiderstraße zu tun. Kurz vor 16 Uhr verständigte der Ladeninhaber die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass mehrere hochwertige Hosen und Pullover aus seiner Auslage verschwunden sind. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Eine Angestellte der Boutique hatte beobachtet, wie vier ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:50

    POL-PDKL: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

    Kaiserslautern (ots) - Unfallfluchten sind kein Kavaliersdelikt! Wer einen Unfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne den Schaden zu melden, begeht eine Straftat! Die Polizei ermittelt und sucht aktuell Zeugen zu folgenden Fällen: In der Mainzer Straße wurde am Donnerstagvormittag zwischen 9.55 und 10.30 Uhr ein Renault Megane beschädigt. Der Pkw stand im fraglichen Zeitraum auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren