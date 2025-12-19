Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat das Männer-Quartett gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Mit einem diebischen Quartett hatte es ein Geschäftsmann am Donnerstagnachmittag in der Schneiderstraße zu tun. Kurz vor 16 Uhr verständigte der Ladeninhaber die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass mehrere hochwertige Hosen und Pullover aus seiner Auslage verschwunden sind. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Eine Angestellte der Boutique hatte beobachtet, wie vier Männer gemeinsam das Geschäft betraten. Zwei verschwanden im hinteren Bereich, die beiden anderen hielten sich in der Nähe der Kasse auf. Nach kurzer Zeit verließen die vier den Laden wieder zusammen. Erst danach fiel der "Schwund" im Warenbestand auf. Wie es den Tätern gelang, den Diebstahlalarm zu überwinden, ist noch unklar.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei jüngere Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren und zwei etwas ältere Männer, die um die 30 Jahre alt gewesen sein dürften. Alle vier hatten einen etwas dunkleren Teint und dunkle Haare. Einer trug Sportkleidung mit schwarzer Jacke, rotem Shirt und schwarz-weißen Sneakern. Ein weiterer hatte eine schwarze Bomber- oder Daunenjacke an. Die beiden anderen waren unauffällig dunkel gekleidet.

Zeugen, denen das Quartett möglicherweise in der Innenstadt aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

