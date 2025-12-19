PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat das Männer-Quartett gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Mit einem diebischen Quartett hatte es ein Geschäftsmann am Donnerstagnachmittag in der Schneiderstraße zu tun. Kurz vor 16 Uhr verständigte der Ladeninhaber die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass mehrere hochwertige Hosen und Pullover aus seiner Auslage verschwunden sind. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Eine Angestellte der Boutique hatte beobachtet, wie vier Männer gemeinsam das Geschäft betraten. Zwei verschwanden im hinteren Bereich, die beiden anderen hielten sich in der Nähe der Kasse auf. Nach kurzer Zeit verließen die vier den Laden wieder zusammen. Erst danach fiel der "Schwund" im Warenbestand auf. Wie es den Tätern gelang, den Diebstahlalarm zu überwinden, ist noch unklar.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei jüngere Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren und zwei etwas ältere Männer, die um die 30 Jahre alt gewesen sein dürften. Alle vier hatten einen etwas dunkleren Teint und dunkle Haare. Einer trug Sportkleidung mit schwarzer Jacke, rotem Shirt und schwarz-weißen Sneakern. Ein weiterer hatte eine schwarze Bomber- oder Daunenjacke an. Die beiden anderen waren unauffällig dunkel gekleidet.

Zeugen, denen das Quartett möglicherweise in der Innenstadt aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:50

    POL-PDKL: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

    Kaiserslautern (ots) - Unfallfluchten sind kein Kavaliersdelikt! Wer einen Unfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne den Schaden zu melden, begeht eine Straftat! Die Polizei ermittelt und sucht aktuell Zeugen zu folgenden Fällen: In der Mainzer Straße wurde am Donnerstagvormittag zwischen 9.55 und 10.30 Uhr ein Renault Megane beschädigt. Der Pkw stand im fraglichen Zeitraum auf dem ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:35

    POL-PDKL: Wichtiger Zeugenhinweis nach Fahrerflucht

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem mutmaßlichen Unfallverursacher auf der Spur. Der Mann steht im Verdacht, am Donnerstagvormittag in der Hauptstraße ein anderes Auto beschädigt und Fahrerflucht begangen zu haben. Laut der Beschreibung des Zeugen war der Mitsubishi Colt gegen 10.30 Uhr aus Richtung Bahnhof gekommen und in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren