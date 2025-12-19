Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

Kaiserslautern (ots)

Unfallfluchten sind kein Kavaliersdelikt! Wer einen Unfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne den Schaden zu melden, begeht eine Straftat! Die Polizei ermittelt und sucht aktuell Zeugen zu folgenden Fällen:

In der Mainzer Straße wurde am Donnerstagvormittag zwischen 9.55 und 10.30 Uhr ein Renault Megane beschädigt. Der Pkw stand im fraglichen Zeitraum auf dem Parkplatz eines Fachmarktes. Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen frischen Streifschaden am hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite fest. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein VW Polo betroffen, der in der Kantstraße in Höhe der Franziskuskirche am Straßenrand stand. Den Spuren nach zu urteilen, touchierte ein anderes Fahrzeug den VW im Vorbeifahren und hinterließ eine deutliche Delle mit Lackschäden im Bereich der Fahrertür und des darunterliegenden Schwellers. Auch hier wird der Schaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |cri

