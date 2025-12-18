PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Unfallfluchten gemeldet - Hinweise gesucht

POL-PDKL: Mehrere Unfallfluchten gemeldet - Hinweise gesucht
Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Mittwoch aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Die Ermittler sind auf Zeugenhinweise angewiesen, um den jeweiligen Verursachern auf die Spur zu kommen.

In der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr wurde ein silberfarbener Mercedes-Benz auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Merkurstraße gerammt und beschädigt. Der 69-jährige Fahrzeughalter hatte nach eigenen Angaben nacheinander zwei verschiedene Märkte angesteuert und sein Auto jeweils auf dem Parkplatz abgestellt. Nach der zweiten Station fielen dem Mann frische Unfallspuren im vorderen Bereich der Fahrerseite sowie am Außenspiegel auf. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Der Verursacher hinterließ hellblaue Lackspuren. Sein Wagen dürfte ebenfalls beschädigt sein.

Gesucht werden auch Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Richard-Wagner-Straße etwas beobachtet haben. Hier erwischte es zwischen 23.55 und 0.10 Uhr einen dunkelgrauen VW Golf Plus. Nach Angaben des 18-jährigen Halters hatte er den Pkw in Höhe der Hausnummer 15 in einer Parkbucht abgestellt und war zu Fuß in Richtung Mall gelaufen. Als er nach einer knappen Viertelstunde zurückkehrte, stellte er eine große Delle an der hinteren Stoßstange fest. Geschätzter Schaden: mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher konnte der junge Mann nicht geben; ihm war in der Zwischenzeit kein anderes Fahrzeug aufgefallen.

Eine weitere Fahrerflucht-Meldung ging aus der Bremerstraße ein. Hier wurde in den vergangenen Tagen ein grauer Opel Astra beschädigt, der am Fahrbahnrand stand. Nach Angaben des Besitzers hatte er den Pkw am vergangenen Samstag (13.12.) abends gegen 19 Uhr abgestellt und seitdem nicht mehr benutzt. Am Mittwoch (17.12.) gegen 14 Uhr fiel ihm auf, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite einen Schaden hat - geschätzt: mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

