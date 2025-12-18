PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Grab-Schale gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Dass Diebe auch vor einem Friedhof nicht Halt machen, hat sich diese Woche wieder einmal in Kaiserslautern gezeigt. Am Mittwoch meldete ein Mann, der das Grab seiner Mutter auf dem Hauptfriedhof in der Donnersbergstraße besuchen wollte, dass eine bronzene Schale verschwunden ist. Diese war fest mit dem Grab verbunden.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Auch die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zeugen, die gesehen haben, wer die Schale abmontiert und mitgenommen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

