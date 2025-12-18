PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Unehrlicher Finder behält Bargeld

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit einem nicht ganz so ehrlichen Finder hatte es eine Frau aus dem Landkreis diese Woche zu tun. Die 36-Jährige hatte am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rosenhofstraße ihren Geldbeutel verloren - inklusive der darin enthaltenen Ausweise, des Führerscheins, der Bankkarten sowie eines dreistelligen Bargeldbetrags.

Am Mittwoch erhielt sie die freudige Nachricht: Der Geldbeutel wurde am Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung (VGV) in den Briefkasten geworfen. Wie sich dann allerdings herausstellte, hatte der Finder sich offenbar selbst großzügig "belohnt", indem er das komplette Bargeld einfach an sich nahm und lediglich den Rest, also die Dokumente und Bankkarten, zurückgab.

Die Polizei ermittelt wegen Fund-Unterschlagung und bittet um Hinweise: Wer hat gesehen, wer den Geldbeutel auf dem Supermarkt-Parkplatz an sich nahm oder bei der VGV in den Briefkasten warf? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
