Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb wird aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 59-Jährige wurde am Mittwochvormittag in einem Fachmarkt in der Mainzer Straße beim Stehlen erwischt.

Der Hausdetektiv war kurz vor 11 Uhr auf den Langfinger aufmerksam geworden und folgte ihm bis auf den Parkplatz. Als er den Mann dort ansprach, wurde dieser aggressiv und bedrohte den Mitarbeiter mit einer zuvor gekauften Kleiderstange. Anschließend lief der Täter über die Bahngleise in Richtung Nordbahnstraße - gefolgt vom Detektiv, der unterwegs beobachten konnte, wie der Dieb die gestohlenen Schraubenpackungen wegwarf.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife konnte den 59-Jährigen stellen. Er musste für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Die weggeworfene Beute wurde im Nachgang wieder gefunden und an den bestohlenen Markt ausgehändigt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell