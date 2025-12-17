Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgängerin nutzt Fahrbahn

Kaiserslautern (ots)

Zu ihrer eigenen Sicherheit hat die Polizei am Dienstagabend eine Frau in Gewahrsam genommen. Die 39-Jährige war in der Blücherstraße aufgefallen, wo sie gegen 18.40 Uhr als Fußgängerin unterwegs war und immer wieder auf der Fahrbahn herumlief. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei.

Gegenüber den Beamten zeigte die offensichtlich alkoholisierte Frau ein stark sprunghaftes Verhalten. Und während des Gesprächs mit den Einsatzkräften fiel die 39-Jährige - vermutlich alkoholbedingt - mehrmals zu Boden. Weil deshalb Zweifel an ihrer sogenannten "Wegefähigkeit" aufkamen und die Frau keinen Wohnsitz im Stadtgebiet hat, wurde sie vorsorglich in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte der Zecherin einen Pegel von 3,43 Promille. Sie konnte einen Teil davon sozusagen "unter Polizeiaufsicht" bis zum nächsten Morgen abbauen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell