Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlangenlinien fallen auf

Kaiserslautern (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Dienstagabend eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte sich gegen 21.45 Uhr telefonisch bei der "Notruf-Zentrale" des Polizeipräsidiums Westpfalz gemeldet und mitgeteilt, dass er in der Mainzer Straße hinter einem Auto herfahre, das in Schlangenlinien unterwegs sei, immer wieder beide Fahrspuren gleichzeitig nutze und schon mehrfach gegen den Bordstein gestoßen sei.

Eine Streife rückte sofort aus und konnte den beschriebenen Pkw wenig später in der Donnersbergstraße entdecken. Das Blaulicht am Einsatzwagen interessierte die Fahrerin ebenso wenig wie die angezeigte Aufforderung "STOPP Polizei".

Den Polizisten gelang es schließlich kurz vor der Autobahnauffahrt, den Mercedes anzuhalten und die Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen. Weil die 61-Jährige eine verwaschene Aussprache und gerötete Augen hatte, wurde sie zum Atemalkoholtest gebeten - Ergebnis: 1,87 Promille. Die Frau musste deshalb ihr Auto stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Anschließend ließ sie sich von einem Taxi nach Hause bringen. Auf die 61-Jährige kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Ihren Führerschein wird sie vermutlich nicht so schnell wiedersehen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

