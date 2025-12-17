Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrügerisches Inkasso-Schreiben

Landkreis Kusel (ots)

Weil sie Opfer von Betrügern wurde, hat eine Frau aus dem Landkreis Kusel Anzeige bei der Polizei erstattet. Wie die 69-Jährige zu Protokoll gab, ist sie auf ein gefälschtes Inkasso-Schreiben hereingefallen.

Mit dem Schreiben, das Ende Oktober bei ihr eingegangen war, wurde die Dame aufgefordert, mehrere tausend Euro zu bezahlen. Als Grund wurde die Teilnahme an einer vermeintlichen "Millionen-Lotterie" angegeben.

Die 69-Jährige überwies den geforderten Betrag Ende November. In der Folge erhielt sie mehrfach Anrufe der angeblichen Veranstalter-Firma - zuletzt am 8. Dezember. Seitdem hat die Frau nichts mehr von dem betrügerischen Unternehmen gehört - und natürlich auch kein Geld bei der Lotterie gewonnen.

Die Kripo Kaiserslautern hat die weitere Bearbeitung in dem Fall übernommen. Die Ermittlungen dauern an. |cri

