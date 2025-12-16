PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeuge verhindert Alkoholfahrt

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag hat ein 36-Jähriger in der Merkurstraße verhindert, dass ein betrunkener Autofahrer losfuhr. Gegen 14 Uhr war ihm ein torkelnder Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums aufgefallen. Als der 64-Jährige hinter das Steuer stieg und den Motor startete, schritt der Zeuge ein: Er verhinderte die Weiterfahrt und alarmierte die Polizei.

Der Verdacht bestätigte sich - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Beamten zogen den Führerschein des Mannes ein und übergaben den Autoschlüssel an eine Angehörige. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholpegel bestätigen. Gegen den 64-Jährigen wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 13:40

    POL-PDKL: Frau ruft um Hilfe

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Montagnachmittag alarmierte eine Anwohnerin der Wackenmühlstraße die Polizei, nachdem sie eine Frau um Hilfe schreien gehört hatte. Die Einsatzkräfte konnten die betreffende Wohnung schnell ausfindig machen. Dort stellten sie fest, dass die Bewohnerin gestürzt war. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Polizisten informierten eine Angehörige, die sich anschließend um die Frau kümmerte. |erf Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:34

    POL-PDKL: E-Scooter aus Hausflur gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Friedrich-Engels-Straße einen E-Scooter gestohlen. Die Täter entwendeten den Elektroroller aus einem Hausflur. Der Besitzer stellte keine Einbruchspuren an der Haustür fest, so dass unklar bleibt, wie die Diebe ins Gebäude gelangten. Der E-Scooter ist grau-schwarz mit türkis-hellblauen Akzenten. Am Gefährt war ein grünes ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:20

    POL-PDKL: Einsatzkräfte angegriffen

    Kaiserslautern (ots) - Weil ein 22-Jähriger am Montagmittag in der Innenstadt Glasflaschen auf Einsatzkräfte warf, einen Beamten des Kommunalen Vollzugsdienstes angriff und leicht verletzte, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach aktuellem Ermittlungsstand wollten Einsatzkräfte der Ordnungsbehörde den Mann gegen 13 Uhr im Bereich des Weihnachtsmarktes kontrollieren. Standbetreiber hatten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren