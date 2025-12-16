Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeuge verhindert Alkoholfahrt

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag hat ein 36-Jähriger in der Merkurstraße verhindert, dass ein betrunkener Autofahrer losfuhr. Gegen 14 Uhr war ihm ein torkelnder Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums aufgefallen. Als der 64-Jährige hinter das Steuer stieg und den Motor startete, schritt der Zeuge ein: Er verhinderte die Weiterfahrt und alarmierte die Polizei.

Der Verdacht bestätigte sich - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Beamten zogen den Führerschein des Mannes ein und übergaben den Autoschlüssel an eine Angehörige. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholpegel bestätigen. Gegen den 64-Jährigen wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. |erf

