Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: E-Scooter aus Hausflur gestohlen
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Friedrich-Engels-Straße einen E-Scooter gestohlen. Die Täter entwendeten den Elektroroller aus einem Hausflur. Der Besitzer stellte keine Einbruchspuren an der Haustür fest, so dass unklar bleibt, wie die Diebe ins Gebäude gelangten.
Der E-Scooter ist grau-schwarz mit türkis-hellblauen Akzenten. Am Gefährt war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht.
Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf
