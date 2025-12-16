Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter aus Hausflur gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Friedrich-Engels-Straße einen E-Scooter gestohlen. Die Täter entwendeten den Elektroroller aus einem Hausflur. Der Besitzer stellte keine Einbruchspuren an der Haustür fest, so dass unklar bleibt, wie die Diebe ins Gebäude gelangten.

Der E-Scooter ist grau-schwarz mit türkis-hellblauen Akzenten. Am Gefährt war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

