POL-PDKL: E-Scooter aus Hausflur gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Friedrich-Engels-Straße einen E-Scooter gestohlen. Die Täter entwendeten den Elektroroller aus einem Hausflur. Der Besitzer stellte keine Einbruchspuren an der Haustür fest, so dass unklar bleibt, wie die Diebe ins Gebäude gelangten.

Der E-Scooter ist grau-schwarz mit türkis-hellblauen Akzenten. Am Gefährt war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 16.12.2025 – 13:20

    POL-PDKL: Einsatzkräfte angegriffen

    Kaiserslautern (ots) - Weil ein 22-Jähriger am Montagmittag in der Innenstadt Glasflaschen auf Einsatzkräfte warf, einen Beamten des Kommunalen Vollzugsdienstes angriff und leicht verletzte, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach aktuellem Ermittlungsstand wollten Einsatzkräfte der Ordnungsbehörde den Mann gegen 13 Uhr im Bereich des Weihnachtsmarktes kontrollieren. Standbetreiber hatten die ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 12:15

    POL-PDKL: Betrüger legt Senior an Bankautomat herein

    Kaiserslautern (ots) - Betrüger haben am Montagvormittag einen Mann in Mehlingen hereingelegt. Wie der 77-Jährige am Nachmittag bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er gegen 10.45 Uhr den Vorraum einer Bank in der Hauptstraße betreten, um Überweisungen an einem Automaten durchzuführen. Als er fertig war und gerade gehen wollte, sei er von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Dieser verwickelte den Senior in ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:54

    POL-PDKL: Diebe räumen Auto leer

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein Mann aus Otterberg am Montag der Polizei gemeldet. Nach Angaben des 64-Jährigen hatte er seinen Pkw über Nacht in der Straße Geißbergring geparkt. Am Morgen stellte er fest, dass Unbekannte in den Wagen eingedrungen waren und ihn "leergeräumt" hatten. Gestohlen wurden diverse Gastronomie-Maschinen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um ...

    mehr
