POL-PDKL: Betrüger legt Senior an Bankautomat herein

Kaiserslautern (ots)

Betrüger haben am Montagvormittag einen Mann in Mehlingen hereingelegt. Wie der 77-Jährige am Nachmittag bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er gegen 10.45 Uhr den Vorraum einer Bank in der Hauptstraße betreten, um Überweisungen an einem Automaten durchzuführen.

Als er fertig war und gerade gehen wollte, sei er von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Dieser verwickelte den Senior in ein Gespräch und brachte ihn dazu, seine EC-Karte nochmals in den Automaten zu schieben - sie kam aber nicht mehr heraus. Stattdessen gab der Unbekannte vor, mit seiner eigenen Karte zu "testen", ob das Gerät funktioniert. Seine Karte wurde wieder ausgespuckt, und der Mann verließ die Bank. Vermutlich erbeutete er in diesem Moment die EC-Karte des 77-Jährigen.

Der Senior setzte sich später telefonisch mit seiner Bank in Verbindung und erfuhr dort, dass von seinem Konto in der Zwischenzeit unberechtigt Geld abgebucht wurde. Er ließ daraufhin sein Konto sperren.

Eine Beschreibung des mutmaßlichen Betrügers liegt derzeit nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

