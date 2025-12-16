PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Vermeintliche Autoaufbrecher sind "harmlos"

Kaiserslautern (ots)

Anders als zunächst vermutet hat sich eine Situation in der Maxstraße am Montagabend entpuppt. Gegen 18.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er vier Personen beobachtet habe, die sich auf einem Parkplatz an einem abgestellten Pkw zu schaffen machen.

Eine Streife rückte sofort aus und konnte die vier Männer vor Ort noch wie beschrieben antreffen. Allerdings stellte sich heraus, dass sich darunter auch der Fahrzeugbesitzer befand, an dessen Pkw das Quartett gerade herumhantierte. Der Mann hatte sich sozusagen "ausgesperrt", den Schlüssel im Wageninneren vergessen und das Fahrzeug hatte sich anschließend von selbst verriegelt.

Auch wenn, wie in diesem Fall, alles seine Richtigkeit hat: Wenn auch Sie verdächtige Beobachtungen machen, melden Sie diese jederzeit der Polizei. Wir schauen lieber einmal "zu viel" nach... |cri

