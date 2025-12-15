PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Reifen aufgeschlitzt?

Kaiserslautern (ots)

Einen "Platten" hat ein Anwohner der Stresemannstraße am späten Sonntagabend an seinem Auto festgestellt. Bei genauerer Betrachtung entdeckte er, dass der Reifen offenbar mutwillig aufgeschlitzt wurde.

Der in Frage kommende Tatzeitraum erstreckt sich über den ganzen Tag und liegt zwischen 6 und 23.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer sich an dem VW Golf zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

