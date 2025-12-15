Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lebensmittel und Kleidungsstücke gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Slevogtstraße ist am Wochenende zum Tatort eines Einbruchdiebstahls geworden. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag Zugang zum Keller des Gebäudes und brachen hier ein Abteil auf. Nach Angaben der betroffenen Hausbewohnerin wurden aus dem Raum diverse Lebensmittel gestohlen.

Außerdem entdeckte die Frau, dass sich in derselben Nacht auch Unbekannte im Gemeinschaftswaschraum an ihrer Waschmaschine zu schaffen gemacht haben. Seitdem vermisst die 45-Jährige auch mehrere Kleidungsstücke.

Die Tatzeit liegt zwischen 2 und 9.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

