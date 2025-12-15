PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Weihnachtsdeko ist nichts für Autos im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Wegen Verkehrsverstößen haben sich drei Autofahrer am späten Samstagabend Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingehandelt. Die drei Männer waren mit ihren Autos gegen 22 Uhr im Bereich des Rangierbahnhofs aufgefallen, weil die Fahrzeuge mit "Weihnachtsbeleuchtung" ausgestattet und rasantem Tempo unterwegs waren.

Dank eines Zeugenhinweises konnte eine Streife die dekorierten und leuchtenden Pkw wenig später in der Zollamtstraße an einem Parkdeck ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. An allen drei Wagen war aufgrund von Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Einer der Fahrer nutzte sein Auto, obwohl dieser Umstand bereits bei einer früheren Überprüfung festgestellt und die Weiterfahrt untersagt worden war. Alle drei Männer müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen in Form von Bußgeldern und möglicherweise auch Punkten in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen. |cri

