Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto gegen Baum gesetzt und eingeschlafen

Kaiserslautern (ots)

Ein Passant ist am Sonntagmorgen in der Stiftsstraße auf einen Verkehrsunfall aufmerksam geworden und hat die Polizei verständigt. Der Zeuge teilte kurz vor 9 Uhr telefonisch mit, dass hier ein Pkw - vermutlich mit geringer Geschwindigkeit - gegen einen Baum gefahren sei. Der Wagen stehe mit laufendem Motor und eingedellter Fahrzeugfront an der Unfallstelle. Der Fahrer mache den Eindruck, auf seinem Sitz zu schlafen.

Die ausgerückte Streife fand die Situation vor Ort wie beschrieben vor. Mit Unterstützung der hinzugezogenen US-Militärpolizei (MP) wurde der Fahrer geweckt. Er war nicht verletzt aber alkoholisiert. Laut Atemalkoholtest hatte der 24-Jährige einen "Pegel" von 1,75 Promille. Er musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und an die MP übergeben. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell