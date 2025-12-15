PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto gegen Baum gesetzt und eingeschlafen

Kaiserslautern (ots)

Ein Passant ist am Sonntagmorgen in der Stiftsstraße auf einen Verkehrsunfall aufmerksam geworden und hat die Polizei verständigt. Der Zeuge teilte kurz vor 9 Uhr telefonisch mit, dass hier ein Pkw - vermutlich mit geringer Geschwindigkeit - gegen einen Baum gefahren sei. Der Wagen stehe mit laufendem Motor und eingedellter Fahrzeugfront an der Unfallstelle. Der Fahrer mache den Eindruck, auf seinem Sitz zu schlafen.

Die ausgerückte Streife fand die Situation vor Ort wie beschrieben vor. Mit Unterstützung der hinzugezogenen US-Militärpolizei (MP) wurde der Fahrer geweckt. Er war nicht verletzt aber alkoholisiert. Laut Atemalkoholtest hatte der 24-Jährige einen "Pegel" von 1,75 Promille. Er musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und an die MP übergeben. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:14

    POL-PDKL: Kind überführt Randalierer

    Kaiserslautern (ots) - Ein Zwölfjähriger beobachtete am Donnerstagmittag einen Mann in der Pariser Straße, der gegen mehrere parkenden Autos trat. Der Junge meldete den Vorfall sofort der Polizei und entschloss sich, dem Täter zu folgen. Nach entscheidendem Hinweis des Jungen nahmen Polizisten den Verdächtigen widerstandlos fest. Der 47-Jährige stand scheinbar unter Alkoholeinfluss, verweigerte aber einen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:15

    POL-PDKL: Jugendliche treiben Unfug in der Mall

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Freitagnachmittag in der Einkaufspassage "K in Lautern" unterwegs waren und eine Gruppe Jugendlicher beobachtet haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll die Gruppe innerhalb der Passage an verschiedenen Stellen groben Unfug getrieben haben. Bislang ist bekannt, dass die aus männlichen Jugendlichen bestehende Gruppe zwischen 17.45 und 18 Uhr zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren