POL-PDKL: Jugendliche treiben Unfug in der Mall

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Freitagnachmittag in der Einkaufspassage "K in Lautern" unterwegs waren und eine Gruppe Jugendlicher beobachtet haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll die Gruppe innerhalb der Passage an verschiedenen Stellen groben Unfug getrieben haben.

Bislang ist bekannt, dass die aus männlichen Jugendlichen bestehende Gruppe zwischen 17.45 und 18 Uhr zunächst zwei Mädchen mit Papierbechern bewarf, die mit Wasser gefüllt waren. An anderer Stelle beleidigten sie zwei weitere Mädchen und warfen mit einer Getränkepackung nach ihnen. Diese traf eine der Jugendlichen am Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe innerhalb der Mall. Weil die 16-Jährige bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort über Kopfschmerzen und Schwindelgefühle klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen.

Darüber hinaus meldete sich ein 15-jähriger Junge bei den Beamten, der mit der Gruppe im Treppenhaus in Streit geriet und von einem der Jugendlichen geschlagen und getreten wurde. Dadurch erlitt der Teenager eine blutende Wunde an der Schläfe. Die Täter machten sich anschließend in Richtung Weihnachtsmarkt aus dem Staub.

Von den Beteiligten aus der Gruppe, die aktiv mitgemacht haben, liegen bislang nur zwei etwas konkretere Täterbeschreibungen vor. Einer soll etwa 15 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und dunkelhäutig sein. Ein Mittäter ist etwa 14 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und hellhäutig. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen und weiteren Beteiligten der Gruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

