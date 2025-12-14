Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet mit Sachbeschädigung

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw die Zollamtstraße. In der Malzstraße sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Noch vor Beginn der eigentlichen Kontrolle stellte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug ab, verließ dieses gemeinsam mit seinem Beifahrer und begab sich in einen angrenzenden Innenhof. Dort konnten beide Personen durch die Polizeikräfte festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 0,61 Promille. Ihm wurde daraufhin die Mitnahme zur Dienststelle zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen eröffnet. In der Folge beschädigte der 20-Jährige aus Wut die Scheibe eines geparkten Pkw. Hierzu wurde eine gesonderte Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Auf der Dienststelle wurde eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Der Beifahrer wurde ebenfalls zur Dienststelle mitgenommen, da er zunächst die Angabe seiner Personalien verweigerte. |pvd

