PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet mit Sachbeschädigung

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw die Zollamtstraße. In der Malzstraße sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Noch vor Beginn der eigentlichen Kontrolle stellte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug ab, verließ dieses gemeinsam mit seinem Beifahrer und begab sich in einen angrenzenden Innenhof. Dort konnten beide Personen durch die Polizeikräfte festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 0,61 Promille. Ihm wurde daraufhin die Mitnahme zur Dienststelle zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen eröffnet. In der Folge beschädigte der 20-Jährige aus Wut die Scheibe eines geparkten Pkw. Hierzu wurde eine gesonderte Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Auf der Dienststelle wurde eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Der Beifahrer wurde ebenfalls zur Dienststelle mitgenommen, da er zunächst die Angabe seiner Personalien verweigerte. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 10:00

    POL-PDKL: Berauschte Fahrzeugführer

    Kaiserslautern (ots) - Ein 35-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag am Stiftsplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Am Freitagabend wurde ein 40-jähriger ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 10:00

    POL-PDKL: Betäubungsmittel mitgeführt

    Kaiserslautern (ots) - Ein 32-jähriger Mann wurde am Freitagmittag in der Friedenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine nicht geringe Menge Amphetamin bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass dem Mann ein Strafbefehl bisher nicht zugestellt werden konnte, der ihm in der Folge ausgehändigt wurde.|wey Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 10:00

    POL-PDKL: Brecheisen führt zu Polizeieinsatz

    Kaiserslautern (ots) - Ein 27-jähriger Mann hatte sich am Freitagmorgen in der Zollamtstraße aus seinem PKW ausgeschlossen. Er sah keinen anderen Ausweg, als den PKW mit einem Brecheisen aufzubrechen zu versuchen und so wieder an die Schlüssel zu kommen. Das mehr als auffällige Verhalten führte dazu, dass die Polizei alarmiert wurde. Ihm wurden durch die Polizei verschiedene, wenig aufsehenerregende Möglichkeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren