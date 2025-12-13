Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschte Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag am Stiftsplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Am Freitagabend wurde ein 40-jähriger Mann mit seinem PKW in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor eine rote Ampel missachtete. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von 0,88 Promille festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt bis zur Nüchternheit untersagt.

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 25-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von 0,60 Promille festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt bis zur Nüchternheit untersagt|wey

