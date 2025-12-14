Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung - 29-Jähriger leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:57 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer drei- und einer vierköpfigen Personengruppe in der Steinstraße. Aus der dreiköpfigen Personengruppe heraus wurden Beleidigungen ausgesprochen. Im weiteren Verlauf kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Wer dieses benutzt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Zusammenhang mit dieser Tat sollte ein 29-jähriger Beschuldigter durch hinzugerufene Polizeibeamte einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Der Mann verweigerte jedoch die Angabe seiner Personalien und lief stattdessen in Richtung eines 18-Jährigen Mannes, der zuvor an der Auseinandersetzung beteiligt war. Der 29-Jährige sprang dem 18-Jährigen mit ausgestecktem Bein entgegen und traf ihn am Bauch.

Unmittelbar danach wurde der Beschuldigte durch die eingesetzten Beamten an den Armen ergriffen. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und schlug um sich, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 29-Jährigen einen Pegel von 0,52 Promille. Zwecks Blutentnahme musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten. Auf ihn kommen entsprechende Strafverfahren zu. |pvd

