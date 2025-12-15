PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Sachbeschädigungen und ein Diebstahl

POL-PDKL: Mehrere Sachbeschädigungen und ein Diebstahl
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Randalierer waren in der Nacht zu Samstag in Otterbach unterwegs. Sie hinterließen in der Hauptstraße eine Spur von mehreren Sachbeschädigungen und begingen auch einen Diebstahl. Die Polizeiinspektion 1 ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen, denen insbesondere zwischen 3.30 und 4 Uhr etwas aufgefallen ist.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es eine Personengruppe war, die rund um den sogenannten Dorfplatz (Kerweplatz) ihr Unwesen trieb. Die Unbekannten warfen mehrere Teile der dort eingerichteten Baustellenabsperrung um, drehten ein Klo-Häuschen um und stellten es "kopfüber" ab, rissen von einem geschmückten Weihnachtsbaum Teile der Deko ab und warfen sie zu Boden und beschädigten einen Eiscreme-Automaten. An diesem zerstörten sie die Scheibe und stahlen mehrere Eisbecher. Der Gesamtschaden wird auf einige tausend Euro geschätzt.

Der Alarm des Automaten löste gegen 3.50 Uhr aus, so dass der Tatzeitraum eingegrenzt werden kann. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang allerdings nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 14:15

    POL-PDKL: Jugendliche treiben Unfug in der Mall

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Freitagnachmittag in der Einkaufspassage "K in Lautern" unterwegs waren und eine Gruppe Jugendlicher beobachtet haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll die Gruppe innerhalb der Passage an verschiedenen Stellen groben Unfug getrieben haben. Bislang ist bekannt, dass die aus männlichen Jugendlichen bestehende Gruppe zwischen 17.45 und 18 Uhr zunächst ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 14:15

    POL-PDKL: Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung - 29-Jähriger leistet Widerstand

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:57 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer drei- und einer vierköpfigen Personengruppe in der Steinstraße. Aus der dreiköpfigen Personengruppe heraus wurden Beleidigungen ausgesprochen. Im weiteren Verlauf kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Wer dieses benutzt hat, ist Gegenstand der ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 11:33

    POL-PDKL: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet mit Sachbeschädigung

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw die Zollamtstraße. In der Malzstraße sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Noch vor Beginn der eigentlichen Kontrolle stellte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug ab, verließ dieses gemeinsam mit seinem Beifahrer und begab sich in einen angrenzenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren