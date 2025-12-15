Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Sachbeschädigungen und ein Diebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Randalierer waren in der Nacht zu Samstag in Otterbach unterwegs. Sie hinterließen in der Hauptstraße eine Spur von mehreren Sachbeschädigungen und begingen auch einen Diebstahl. Die Polizeiinspektion 1 ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen, denen insbesondere zwischen 3.30 und 4 Uhr etwas aufgefallen ist.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es eine Personengruppe war, die rund um den sogenannten Dorfplatz (Kerweplatz) ihr Unwesen trieb. Die Unbekannten warfen mehrere Teile der dort eingerichteten Baustellenabsperrung um, drehten ein Klo-Häuschen um und stellten es "kopfüber" ab, rissen von einem geschmückten Weihnachtsbaum Teile der Deko ab und warfen sie zu Boden und beschädigten einen Eiscreme-Automaten. An diesem zerstörten sie die Scheibe und stahlen mehrere Eisbecher. Der Gesamtschaden wird auf einige tausend Euro geschätzt.

Der Alarm des Automaten löste gegen 3.50 Uhr aus, so dass der Tatzeitraum eingegrenzt werden kann. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang allerdings nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell