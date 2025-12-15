PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Kind überführt Randalierer

Kaiserslautern (ots)

Ein Zwölfjähriger beobachtete am Donnerstagmittag einen Mann in der Pariser Straße, der gegen mehrere parkenden Autos trat. Der Junge meldete den Vorfall sofort der Polizei und entschloss sich, dem Täter zu folgen.

Nach entscheidendem Hinweis des Jungen nahmen Polizisten den Verdächtigen widerstandlos fest. Der 47-Jährige stand scheinbar unter Alkoholeinfluss, verweigerte aber einen Atemalkoholtest. Nach richterlicher Anordnung wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Anschließend führte der Junge die Polizei zu den betroffenen Fahrzeugen. Insgesamt wurden mindestens drei Pkw beschädigt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem zwölfjährigen Zeugen, der Mut bewiesen und durch sein umsichtiges Verhalten maßgeblich zur Aufklärung der Tat beigetragen hat. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Kaiserslautern
