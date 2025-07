POL-HS: Steuergeräte für Kühlungsanlage entwendet

Erkelenz (ots) - Unbekannte stahlen am Sonntag, 27. Juli, zwischen 13.00 Uhr und 23.23 Uhr, aus dem Helmfach eines Rollers eine Alarmanlage sowie die Batterie. Zudem waren diverse Beschädigungen am Kleinkraftrad vorhanden. Der Roller war am Konrad-Adenauer-Platz abgestellt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

