POL-HS: Fahrräder und Lebensmittel aus Kellerabteil gestohlen

Waldfeucht-Haaren (ots) - Aus einer leerstehenden Fabrik an der Brauereistraße stahlen Unbekannte zwischen 20.00 Uhr am 27. Juli (Sonntag) und 1.00 Uhr am 28. Juli (Montag) mehrere Kabel und Kupferrohre. Sie gelangten in das Gebäude, indem sie eine Tür beschädigten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

