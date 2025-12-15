Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schmierfinken in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken waren am Wochenende in der Eisenstraße und Umgebung am Werk. Am Samstagabend entdeckte eine Anwohnerin, dass unbekannte Täter die Fassade ihres Hauses mit roter Farbe besprüht haben.

Die ausgerückte Polizeistreife entdeckte in der Umgebung des Anwesens noch weitere Schmierereien, die dem Aussehen nach vom selben Täter stammen dürften. Betroffen waren hier unter anderem ein Stromverteilerkasten in der Eisenstraße, eine Grundstücksmauer in der Papiermühlstraße sowie eine weitere Hausfassade in der Augustastraße. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest; erste Schätzungen liegen im vierstelligen Bereich.

Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Tatzeit am Samstag zwischen 17.30 und 22 Uhr liegt. Zeugen, denen in diesem Zeitraum - oder auch davor - etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

