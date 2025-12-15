Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trotz Ampel-Rotlicht abgebogen

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt auf eine Autofahrerin aufmerksam geworden. Die Frau hatte kurz nach 5 Uhr mit ihrem Pkw in der Eisenbahnstraße, Ecke Barbarossastraße, bei "Rot" an der Ampel gewartet, der Funkstreifenwagen hinter ihr. Als die Fahrerin plötzlich - obwohl die Ampel noch nicht die Farbe gewechselt hatte - losfuhr und nach links abbog, wurden die Polizisten stutzig. Sie folgten dem Wagen, stoppten ihn und unterzogen die Frau am Steuer einer Kontrolle. Weil die 23-Jährige nach Alkohol roch, wurde sie zum Schnelltest gebeten - Ergebnis: 1,07 Promille in der Atemluft. Die junge Frau musste deshalb ihr Auto stehen lassen und zwecks Blutentnahme die Beamten begleiten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und samt Autoschlüssel an die US-Security Police übergeben. Die 23-Jährige muss mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

