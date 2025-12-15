PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trotz Ampel-Rotlicht abgebogen

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt auf eine Autofahrerin aufmerksam geworden. Die Frau hatte kurz nach 5 Uhr mit ihrem Pkw in der Eisenbahnstraße, Ecke Barbarossastraße, bei "Rot" an der Ampel gewartet, der Funkstreifenwagen hinter ihr. Als die Fahrerin plötzlich - obwohl die Ampel noch nicht die Farbe gewechselt hatte - losfuhr und nach links abbog, wurden die Polizisten stutzig. Sie folgten dem Wagen, stoppten ihn und unterzogen die Frau am Steuer einer Kontrolle. Weil die 23-Jährige nach Alkohol roch, wurde sie zum Schnelltest gebeten - Ergebnis: 1,07 Promille in der Atemluft. Die junge Frau musste deshalb ihr Auto stehen lassen und zwecks Blutentnahme die Beamten begleiten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und samt Autoschlüssel an die US-Security Police übergeben. Die 23-Jährige muss mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
  • 15.12.2025 – 15:41

    POL-PDKL: Schmierfinken in der Innenstadt

    Kaiserslautern (ots) - Schmierfinken waren am Wochenende in der Eisenstraße und Umgebung am Werk. Am Samstagabend entdeckte eine Anwohnerin, dass unbekannte Täter die Fassade ihres Hauses mit roter Farbe besprüht haben. Die ausgerückte Polizeistreife entdeckte in der Umgebung des Anwesens noch weitere Schmierereien, die dem Aussehen nach vom selben Täter stammen dürften. Betroffen waren hier unter anderem ein ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:39

    POL-PDKL: Auto gegen Baum gesetzt und eingeschlafen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Passant ist am Sonntagmorgen in der Stiftsstraße auf einen Verkehrsunfall aufmerksam geworden und hat die Polizei verständigt. Der Zeuge teilte kurz vor 9 Uhr telefonisch mit, dass hier ein Pkw - vermutlich mit geringer Geschwindigkeit - gegen einen Baum gefahren sei. Der Wagen stehe mit laufendem Motor und eingedellter Fahrzeugfront an der Unfallstelle. Der Fahrer mache den Eindruck, auf ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:14

    POL-PDKL: Kind überführt Randalierer

    Kaiserslautern (ots) - Ein Zwölfjähriger beobachtete am Donnerstagmittag einen Mann in der Pariser Straße, der gegen mehrere parkenden Autos trat. Der Junge meldete den Vorfall sofort der Polizei und entschloss sich, dem Täter zu folgen. Nach entscheidendem Hinweis des Jungen nahmen Polizisten den Verdächtigen widerstandlos fest. Der 47-Jährige stand scheinbar unter Alkoholeinfluss, verweigerte aber einen ...

    mehr
