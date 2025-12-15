PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Täter kehrt zum Tatort zurück

Kaiserslautern (ots)

Frei nach dem altbekannten Spruch "Ein Täter kehrt immer zum Tatort zurück" hat sich ein Ladendieb am Sonntag gleich zweimal in der Spitalstraße auf die illegale Art selbst bedient - und das nicht zum ersten Mal.

Der Betreiberin eines Selbstbedienungsladens fiel bei der Auswertung der Videoüberwachung ein Mann auf, der bereits vor gut zwei Wochen sowie vor einer Woche Diebstähle begangen hatte. Als er an diesem Sonntagmorgen versuchte, Zugang zum Verkaufsraum zu erhalten, wurde ihm dieser zunächst verwehrt. Allerdings kehrte derselbe Mann etwa eine Stunde später zurück und es gelang ihm, den Shop zu betreten. Auch diesmal machte er "lange Finger" und ließ mehrere Packungen Fleischwaren und Softgetränke mitgehen, ohne dafür zu bezahlen.

Als der Dieb am späten Abend erneut auftauchte, war die Betreiberin vorgewarnt und wollte durch das Schließen der Rollläden den Täter festsetzen. Dem Mann gelang jedoch die Flucht. Wieder nahm er Fleisch und Wurst mit, ohne die Waren zu bezahlen.

Die Ermittlungen nach dem Wiederholungstäter laufen. Die Polizei ist einem Tatverdächtigen auf der Spur... |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

