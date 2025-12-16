Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe räumen Auto leer

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein Mann aus Otterberg am Montag der Polizei gemeldet. Nach Angaben des 64-Jährigen hatte er seinen Pkw über Nacht in der Straße Geißbergring geparkt. Am Morgen stellte er fest, dass Unbekannte in den Wagen eingedrungen waren und ihn "leergeräumt" hatten. Gestohlen wurden diverse Gastronomie-Maschinen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: Wem ist in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise auf mögliche Täter oder von ihnen benutzte Fahrzeuge geben? Informationen nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

