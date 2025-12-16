PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe räumen Auto leer

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein Mann aus Otterberg am Montag der Polizei gemeldet. Nach Angaben des 64-Jährigen hatte er seinen Pkw über Nacht in der Straße Geißbergring geparkt. Am Morgen stellte er fest, dass Unbekannte in den Wagen eingedrungen waren und ihn "leergeräumt" hatten. Gestohlen wurden diverse Gastronomie-Maschinen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: Wem ist in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise auf mögliche Täter oder von ihnen benutzte Fahrzeuge geben? Informationen nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 11:36

    POL-PDKL: Fußstreife führt zu Strafanzeigen

    Kaiserslautern (ots) - Mitarbeiter aus dem "Haus des Jugendrechts" haben bei ihren routinemäßigen Fußstreifen in der Innenstadt am Montag mehrere Straftaten festgestellt. Insgesamt wurden vom Nachmittag bis in den Abend hinein neun Personen einer Kontrolle unterzogen, wobei zwei von ihnen Betäubungsmittel bei sich hatten und vier Jugendliche nicht legale elektronische Einwegzigaretten - sogenannte Vapes - benutzten. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:35

    POL-PDKL: Vermeintliche Autoaufbrecher sind "harmlos"

    Kaiserslautern (ots) - Anders als zunächst vermutet hat sich eine Situation in der Maxstraße am Montagabend entpuppt. Gegen 18.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er vier Personen beobachtet habe, die sich auf einem Parkplatz an einem abgestellten Pkw zu schaffen machen. Eine Streife rückte sofort aus und konnte die vier Männer vor Ort noch wie beschrieben antreffen. Allerdings stellte sich heraus, dass sich ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 17:01

    POL-PDKL: Reifen aufgeschlitzt?

    Kaiserslautern (ots) - Einen "Platten" hat ein Anwohner der Stresemannstraße am späten Sonntagabend an seinem Auto festgestellt. Bei genauerer Betrachtung entdeckte er, dass der Reifen offenbar mutwillig aufgeschlitzt wurde. Der in Frage kommende Tatzeitraum erstreckt sich über den ganzen Tag und liegt zwischen 6 und 23.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht. Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer sich an dem VW Golf zu schaffen gemacht hat, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren