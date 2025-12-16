PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußstreife führt zu Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter aus dem "Haus des Jugendrechts" haben bei ihren routinemäßigen Fußstreifen in der Innenstadt am Montag mehrere Straftaten festgestellt. Insgesamt wurden vom Nachmittag bis in den Abend hinein neun Personen einer Kontrolle unterzogen, wobei zwei von ihnen Betäubungsmittel bei sich hatten und vier Jugendliche nicht legale elektronische Einwegzigaretten - sogenannte Vapes - benutzten. Die Beamten nahmen entsprechende Anzeigen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz sowie gegen das Tabakerzeugnisgesetz auf.

Darüber hinaus wandte sich eine 15-jährige Jugendliche an die Einsatzkräfte, weil sie im Bereich der Bushaltestelle in der Maxstraße von einem unbekannten Mann beschimpft, beleidigt und bespuckt wurde. Tatzeit war etwa gegen 17.45 Uhr.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer dunklen Jacke und Wollmütze. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14023 beim Haus des Jugendrechts zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 11:35

    POL-PDKL: Vermeintliche Autoaufbrecher sind "harmlos"

    Kaiserslautern (ots) - Anders als zunächst vermutet hat sich eine Situation in der Maxstraße am Montagabend entpuppt. Gegen 18.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er vier Personen beobachtet habe, die sich auf einem Parkplatz an einem abgestellten Pkw zu schaffen machen. Eine Streife rückte sofort aus und konnte die vier Männer vor Ort noch wie beschrieben antreffen. Allerdings stellte sich heraus, dass sich ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 17:01

    POL-PDKL: Reifen aufgeschlitzt?

    Kaiserslautern (ots) - Einen "Platten" hat ein Anwohner der Stresemannstraße am späten Sonntagabend an seinem Auto festgestellt. Bei genauerer Betrachtung entdeckte er, dass der Reifen offenbar mutwillig aufgeschlitzt wurde. Der in Frage kommende Tatzeitraum erstreckt sich über den ganzen Tag und liegt zwischen 6 und 23.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht. Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer sich an dem VW Golf zu schaffen gemacht hat, werden ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 16:29

    POL-PDKL: Lebensmittel und Kleidungsstücke gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in der Slevogtstraße ist am Wochenende zum Tatort eines Einbruchdiebstahls geworden. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag Zugang zum Keller des Gebäudes und brachen hier ein Abteil auf. Nach Angaben der betroffenen Hausbewohnerin wurden aus dem Raum diverse Lebensmittel gestohlen. Außerdem entdeckte die Frau, dass sich in derselben Nacht auch Unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren