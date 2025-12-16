Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußstreife führt zu Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter aus dem "Haus des Jugendrechts" haben bei ihren routinemäßigen Fußstreifen in der Innenstadt am Montag mehrere Straftaten festgestellt. Insgesamt wurden vom Nachmittag bis in den Abend hinein neun Personen einer Kontrolle unterzogen, wobei zwei von ihnen Betäubungsmittel bei sich hatten und vier Jugendliche nicht legale elektronische Einwegzigaretten - sogenannte Vapes - benutzten. Die Beamten nahmen entsprechende Anzeigen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz sowie gegen das Tabakerzeugnisgesetz auf.

Darüber hinaus wandte sich eine 15-jährige Jugendliche an die Einsatzkräfte, weil sie im Bereich der Bushaltestelle in der Maxstraße von einem unbekannten Mann beschimpft, beleidigt und bespuckt wurde. Tatzeit war etwa gegen 17.45 Uhr.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer dunklen Jacke und Wollmütze. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14023 beim Haus des Jugendrechts zu melden. |cri

