Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einsatzkräfte angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Weil ein 22-Jähriger am Montagmittag in der Innenstadt Glasflaschen auf Einsatzkräfte warf, einen Beamten des Kommunalen Vollzugsdienstes angriff und leicht verletzte, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wollten Einsatzkräfte der Ordnungsbehörde den Mann gegen 13 Uhr im Bereich des Weihnachtsmarktes kontrollieren. Standbetreiber hatten die Ordnungshüter zuvor informiert, da der 22-Jährige wiederholt unangenehm aufgefallen war. Noch bevor es zur Kontrolle kam, flüchtete der Mann. Dabei warf er Glasflaschen nach den Einsatzkräften und verfehlte sie nur knapp. In der Maxstraße stieg er zu einer fremden Frau ins Auto. Erst auf Aufforderung der Ordnungskräfte verließ er den Wagen, griff jedoch sofort einen Beamten an und verletzte ihn im Gesicht. Die Einsatzkräfte konnten den 22-Jährigen überwältigen.

Da der Mann wirres Zeug redete und psychisch auffällig wirkte, wurde er in einer Fachklinik vorgestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell