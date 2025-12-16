POL-PDKL: Einsatzkräfte angegriffen

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kaiserslautern (ots)

Weil ein 22-Jähriger am Montagmittag in der Innenstadt Glasflaschen auf Einsatzkräfte warf, einen Beamten des Kommunalen Vollzugsdienstes angriff und leicht verletzte, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wollten Einsatzkräfte der Ordnungsbehörde den Mann gegen 13 Uhr im Bereich des Weihnachtsmarktes kontrollieren. Standbetreiber hatten die Ordnungshüter zuvor informiert, da der 22-Jährige wiederholt unangenehm aufgefallen war. Noch bevor es zur Kontrolle kam, flüchtete der Mann. Dabei warf er Glasflaschen nach den Einsatzkräften und verfehlte sie nur knapp. In der Maxstraße stieg er zu einer fremden Frau ins Auto. Erst auf Aufforderung der Ordnungskräfte verließ er den Wagen, griff jedoch sofort einen Beamten an und verletzte ihn im Gesicht. Die Einsatzkräfte konnten den 22-Jährigen überwältigen.

Da der Mann wirres Zeug redete und psychisch auffällig wirkte, wurde er in einer Fachklinik vorgestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 16.12.2025 – 12:15

    POL-PDKL: Betrüger legt Senior an Bankautomat herein

    Kaiserslautern (ots) - Betrüger haben am Montagvormittag einen Mann in Mehlingen hereingelegt. Wie der 77-Jährige am Nachmittag bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er gegen 10.45 Uhr den Vorraum einer Bank in der Hauptstraße betreten, um Überweisungen an einem Automaten durchzuführen. Als er fertig war und gerade gehen wollte, sei er von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Dieser verwickelte den Senior in ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:54

    POL-PDKL: Diebe räumen Auto leer

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein Mann aus Otterberg am Montag der Polizei gemeldet. Nach Angaben des 64-Jährigen hatte er seinen Pkw über Nacht in der Straße Geißbergring geparkt. Am Morgen stellte er fest, dass Unbekannte in den Wagen eingedrungen waren und ihn "leergeräumt" hatten. Gestohlen wurden diverse Gastronomie-Maschinen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:36

    POL-PDKL: Fußstreife führt zu Strafanzeigen

    Kaiserslautern (ots) - Mitarbeiter aus dem "Haus des Jugendrechts" haben bei ihren routinemäßigen Fußstreifen in der Innenstadt am Montag mehrere Straftaten festgestellt. Insgesamt wurden vom Nachmittag bis in den Abend hinein neun Personen einer Kontrolle unterzogen, wobei zwei von ihnen Betäubungsmittel bei sich hatten und vier Jugendliche nicht legale elektronische Einwegzigaretten - sogenannte Vapes - benutzten. ...

    mehr
