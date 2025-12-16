Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Frau ruft um Hilfe
Kaiserslautern (ots)
Am späten Montagnachmittag alarmierte eine Anwohnerin der Wackenmühlstraße die Polizei, nachdem sie eine Frau um Hilfe schreien gehört hatte. Die Einsatzkräfte konnten die betreffende Wohnung schnell ausfindig machen. Dort stellten sie fest, dass die Bewohnerin gestürzt war. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Polizisten informierten eine Angehörige, die sich anschließend um die Frau kümmerte. |erf
