POL-PDKL: Frau ruft um Hilfe

Kaiserslautern (ots) - Betrüger haben am Montagvormittag einen Mann in Mehlingen hereingelegt. Wie der 77-Jährige am Nachmittag bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er gegen 10.45 Uhr den Vorraum einer Bank in der Hauptstraße betreten, um Überweisungen an einem Automaten durchzuführen. Als er fertig war und gerade gehen wollte, sei er von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Dieser verwickelte den Senior in ...

mehr