Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Gemeinsame Streife auf dem Weihnachtsmarkt
Kaiserslautern (ots)
Auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt hat die Polizei am Dienstagnachmittag zusammen mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr 23 Personen einer Kontrolle unterzogen; 20 von ihnen waren minderjährig.
In drei Fällen wurden nicht legale Einwegzigaretten (Vapes) sichergestellt und darüber hinaus in einem weiteren Fall ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Cannabiskonsums innerhalb der Verbotszone eingeleitet.
Die Weihnachtsmarktstreifen werden auch in den nächsten Tagen fortgesetzt. |cri
