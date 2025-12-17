PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gemeinsame Streife auf dem Weihnachtsmarkt

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt hat die Polizei am Dienstagnachmittag zusammen mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr 23 Personen einer Kontrolle unterzogen; 20 von ihnen waren minderjährig.

In drei Fällen wurden nicht legale Einwegzigaretten (Vapes) sichergestellt und darüber hinaus in einem weiteren Fall ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Cannabiskonsums innerhalb der Verbotszone eingeleitet.

Die Weihnachtsmarktstreifen werden auch in den nächsten Tagen fortgesetzt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 14:07

    POL-PDKL: Brand in einem Mehrfamilienhaus

    Kaiserslautern (ots) - Im Wohngebiet Kotten hat es am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Gegen 18:30 Uhr löste ein Rauchmelder Alarm aus. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich alle Hausbewohner. Die Einsatzkräfte orteten den Brandherd in einer Wohnung im ersten Obergeschoss; der Wohnungsinhaber war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Polizei ermittelt nun zur ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:56

    POL-PDKL: Zeuge verhindert Alkoholfahrt

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagnachmittag hat ein 36-Jähriger in der Merkurstraße verhindert, dass ein betrunkener Autofahrer losfuhr. Gegen 14 Uhr war ihm ein torkelnder Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums aufgefallen. Als der 64-Jährige hinter das Steuer stieg und den Motor startete, schritt der Zeuge ein: Er verhinderte die Weiterfahrt und alarmierte die Polizei. Der Verdacht bestätigte sich - ein ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:40

    POL-PDKL: Frau ruft um Hilfe

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Montagnachmittag alarmierte eine Anwohnerin der Wackenmühlstraße die Polizei, nachdem sie eine Frau um Hilfe schreien gehört hatte. Die Einsatzkräfte konnten die betreffende Wohnung schnell ausfindig machen. Dort stellten sie fest, dass die Bewohnerin gestürzt war. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Polizisten informierten eine Angehörige, die sich anschließend um die Frau kümmerte. |erf Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren