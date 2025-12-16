Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Im Wohngebiet Kotten hat es am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Gegen 18:30 Uhr löste ein Rauchmelder Alarm aus. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich alle Hausbewohner. Die Einsatzkräfte orteten den Brandherd in einer Wohnung im ersten Obergeschoss; der Wohnungsinhaber war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell