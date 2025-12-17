PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfälle gebaut und abgehauen

Kaiserslautern/Otterbach (ots)

Die Polizei sucht einen Transporter-Fahrer, der am Montagnachmittag in der Nordbahnstraße einen Unfall verursacht hat und weitergefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen waren kurz vor 17 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs, als sie das "Krachen" hörten und den Transporter sahen. Das Fahrzeug war offenbar im Vorbeifahren mit einem geparkten Pkw kollidiert und hatte dessen Außenspiegel "abrasiert".

Obwohl die Zeugen lautstark auf sich aufmerksam machten, gab der mutmaßliche Unfallverursacher Gas und fuhr davon. Von dem Wagen ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Transporter mit blauer Aufschrift und Firmenlogo gehandelt hat. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Das Fahrzeug dürfte aber auf der Beifahrerseite ebenfalls beschädigt sein.

Auch aus dem Otterbacher Ortsteil Sambach ging am Dienstag eine Meldung zu einer Unfallflucht ein. Hier wurde in der Katzweilerstraße ein dunkelgrauer Peugeot 3008 von einem unbekannten Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Nach Angaben des Peugeot-Besitzers hatte er seinen Wagen am Montagabend gegen 19.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 25 abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 9 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte der Mann einen Schaden an der Fahrzeugfront im Bereich der Stoßstange und des Kennzeichens fest. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 17.12.2025 – 12:03

    POL-PDKL: Betrügerisches Inkasso-Schreiben

    Landkreis Kusel (ots) - Weil sie Opfer von Betrügern wurde, hat eine Frau aus dem Landkreis Kusel Anzeige bei der Polizei erstattet. Wie die 69-Jährige zu Protokoll gab, ist sie auf ein gefälschtes Inkasso-Schreiben hereingefallen. Mit dem Schreiben, das Ende Oktober bei ihr eingegangen war, wurde die Dame aufgefordert, mehrere tausend Euro zu bezahlen. Als Grund wurde die Teilnahme an einer vermeintlichen ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:53

    POL-PDKL: Gemeinsame Streife auf dem Weihnachtsmarkt

    Kaiserslautern (ots) - Auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt hat die Polizei am Dienstagnachmittag zusammen mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr 23 Personen einer Kontrolle unterzogen; 20 von ihnen waren minderjährig. In drei Fällen wurden nicht legale Einwegzigaretten (Vapes) sichergestellt und darüber hinaus in einem ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 14:07

    POL-PDKL: Brand in einem Mehrfamilienhaus

    Kaiserslautern (ots) - Im Wohngebiet Kotten hat es am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Gegen 18:30 Uhr löste ein Rauchmelder Alarm aus. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich alle Hausbewohner. Die Einsatzkräfte orteten den Brandherd in einer Wohnung im ersten Obergeschoss; der Wohnungsinhaber war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Polizei ermittelt nun zur ...

    mehr
