Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfälle gebaut und abgehauen

Kaiserslautern/Otterbach (ots)

Die Polizei sucht einen Transporter-Fahrer, der am Montagnachmittag in der Nordbahnstraße einen Unfall verursacht hat und weitergefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen waren kurz vor 17 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs, als sie das "Krachen" hörten und den Transporter sahen. Das Fahrzeug war offenbar im Vorbeifahren mit einem geparkten Pkw kollidiert und hatte dessen Außenspiegel "abrasiert".

Obwohl die Zeugen lautstark auf sich aufmerksam machten, gab der mutmaßliche Unfallverursacher Gas und fuhr davon. Von dem Wagen ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Transporter mit blauer Aufschrift und Firmenlogo gehandelt hat. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Das Fahrzeug dürfte aber auf der Beifahrerseite ebenfalls beschädigt sein.

Auch aus dem Otterbacher Ortsteil Sambach ging am Dienstag eine Meldung zu einer Unfallflucht ein. Hier wurde in der Katzweilerstraße ein dunkelgrauer Peugeot 3008 von einem unbekannten Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Nach Angaben des Peugeot-Besitzers hatte er seinen Wagen am Montagabend gegen 19.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 25 abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 9 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte der Mann einen Schaden an der Fahrzeugfront im Bereich der Stoßstange und des Kennzeichens fest. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

